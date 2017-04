A Administração Municipal emite, de forma online, a partir deste mês de abril, os Alvarás de Localização e Funcionamento. O serviço será disponibilizado a todos os contribuintes que têm alvará ativo no município.

Para entrar no novo sistema de emissão, o contribuinte precisa ter acesso ao sistema IPM, através de um cadastro. Com login e senha é possível emitir o alvará no menu Empresa/Emissão de alvará, selecionando o Tipo de Alvará – Ano e Cadastro Econômico. Quem não tem o cadastro deve solicitar por meio do site (www.concordia.sc.gov.br).

A emissão do Alvará será liberada somente aos contribuintes que estiverem com a licença quitada. Por isso, a liberação ocorrerá um dia depois do pagamento do boleto, que também deve ser emitido pelo site.

A partir deste ano, o Alvará de Localização e Funcionamento terá validade somente em conjunto com o alvará dos Bombeiros Militares, conforme está descrito na redação da licença.

O Setor de Fiscalização da prefeitura está à disposição para esclarecimento de dúvidas e atende pelos telefones 3441-2159, 3441-2112 e 3441-2177.