CASAN já trabalha no conserto, mas sem previsão de conclusão do reparo

Os bairros Liberdade, Floresta, Guilherme Reich, Nova Brasília e parte do bairro Nações estão com o fornecimento de água prejudicado. O motivo é o rompimento de uma rede de distribuição da CASAN, ocorrido na manhã desta segunda-feira, dia 10.

De acordo com informações repassadas pela assessoria de comunicação da CASAN, o rompimento aconteceu na altura da Travessa Belmira Ritter Bordignon, quando as máquinas da empresa Trix, que trabalha no assentamento da rede de esgotos no município, quebraram um trecho da tubulação de água que passa na via.

Para consertar o problema a CASAN teve de fechar o registro da rede que abastece os bairros citados. Ainda não há previsão para que o sistema de distribuição seja restabelecido.