A Administração de Ipira vai pavimentar as Ruas Edmundo Wolfart, Hugo Leopoldo Kirst, no Bairro do Hospital e fazer recapeamento da Rua Governador Colombo Machado Salles. Estas obras serão executadas em parceria com o BADESC e o investimento passará de R$ 230 mil.

Outra rua que vai receber o asfalto é a que fica próxima ao Hotel Verde Vale. Esta obra será executada com recursos do município. O valor investido será de R$ 32.808,27. Além da pavimentação o trabalho de drenagem pluvial e base também serão feitos.