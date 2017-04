A Polícia Civil de Ipumirim apreendeu produtos contrabandeados do Paraguai e prendeu uma pessoa em estabelecimento comercial, localizado no município de Lindóia do Sul. A ação foi desencadeada através de mandado de busca e apreensão, expedido pela Comarca de Ipumirim, nesta segunda-feira, dia 10.

Conforme informações, colhidas pela Rádio Aliança, o local já estava sendo monitorado pela polícia pela prática de produtos oriundos do Paraguai. No local foram encontrados cigarros que têm a venda proibida no Brasil e outros produtos sem nota fiscal, o que caracteriza descaminho.

O estabelecimento fica localizado na rua Sete de Setembro, no centro de Ipumirim. Uma pessoa foi presa em flagrante. O suspeito foi levado para a Polícia Federal de Chapecó.

(Com informações do repórter André Krüger).