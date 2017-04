O Jornalismo da Rádio Aliança conversou nesta manhã com a esposa do taxista Odair Luiz Bisognin, que foi esfaqueado durante assalto na noite do sábado, dia oito, no interior de Concórdia. Carmem Lucia Spagnolo relatou durante entrevista que ficou horrorizada com a notícia e ficou em estado de choque. A companheira do taxista informou que ele estava há apenas 20 dias trabalhando nesta profissão.

A preocupação com os perigos inerentes à profissão de taxista já era rotina na família. "A gente sempre tinha aquele medo, né! Aquela preocupação de trabalhar com táxi. É uma profissão perigosa", diz. Para ela, o marido não irá voltar a ser taxista, assim que receber alta. "Agente já conversou. Ele não vai seguir nessa profissão. Ele vai partir para outra", afirma.

Um colega de profissão que estava no ponto da rodoviária no sábado, dia oito, quando Bisognin fez a corrida e foi vítima do assalto e da tentativa de homicídio, também disse que não quer mais trabalhar como taxista. Ele afirmou que já está aposentado e ira arrumar uma nova profissão.

Bisognin foi atingido por oito facadas durante assalto, registrado na noite do sábado, dia oito, na comunidade de Santa Terezinha, interior de Concórdia. Três elementos estavam no carro junto com o motorista e conseguiram fugir.