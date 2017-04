Ela estava abandonada no quintal de residência, no bairro Santa Rita.

Uma bicicleta, que pode ter sido furtada, foi recuperada na manhã desta segunda-feira, dia 10. A mesma estava abandonada no terreno de uma residência, no bairro Santa Rita. A proprietária foi quem chamou a Polícia Militar. Ela alega que a bicicleta estava há no seu terreno e como ninguém apareceu, ela deduziu que fosse fruto de furto. A mesma foi entregue na Delegacia de Polícia Civil de Concórdia.