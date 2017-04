A Polícia Militar de Concórdia localizou mais um pé de maconha, sendo cultivado em residência. O fato foi registrado no começo da tarde desta segunda-feira, dia 10. A planta estava numa casa, localizada na rua Tamôios, no bairro São Paulo.

Conforme informações, a PM chegou até ao pé de maconha através em função de ocorrência de recuperação de motocicleta com registro de furto, que estava nesta mesma via. A PM percebeu a maconha plantada no quintal do imóvel. Naquele momento, não havia ninguém em casa. A guarnição retonrou próximo do meio-dia e conduziu o morador para a Central de Polícia para esclarecimentos.

Um termo circunstanciado foi lavrado em desfavor dele.

(Com informações do repórter André Krüger).