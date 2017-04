A empresa responsável pelas obras de reparo na SC – 283 em Concórdia, voltou a trabalhar no local nesta segunda-feira dia 10. O trecho que fica próximo à região conhecida como Bica D'Água, no sentido Seara, teve parte do asfalto danificado pelas chuvas, ainda em 2014. O trânsito está fluindo em meia pista.

O trabalho de recuperação iniciou em 2016, mas não foi concluído em função de divergências nas questões de medição e pagamentos entre a empresa e o Estado. Com o impasse o tráfego de veículos ficou prejudicado, pois parte da via está sem o asfalto.

De acordo com funcionários da empresa que trabalham no local, a expectativa é de que a recuperação do trecho fique pronta nos próximos dias, já com a pavimentação. Posteriormente a pintura de sinalização também será feita.