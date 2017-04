Fato foi registrado em Seara, no fim de semana, após uma partida de futebol.

Uma mulher ficou ferida durante discussão entre dois homens em jogo de futebol, em Seara, no fim de semana. A informação é da Polícia Militar, que foi acionada para atender a ocorrência. O fato se deu no domingo, dia nove, na Linha Salete, interior do município.

Conforme a PM, após a partida, dois homens começaram a discussão. A esposa de um deles tentou conter os ânimos, quando foi agredida na egião das costelas, por socos. A vítima, de iniciais L.T.S, de 35 anos, foi conduzida por familiares ao Hospital São Roque de Seara, onde recebeu atendimento.

A PM esteve no local e lavrou um boletim de ocorrência.

(Com informações do repórter André Krüger).