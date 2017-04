A Polícia Militar de Seara registrou furto de objetos em uma obra, na rua C, no bairro São João, em Seara. No local, a vítima, de iniciais I.J.O, de 54 anos, informou que ao chegar no ambiente de trabalho, constatou sinais de arrombamento e a falta de diversos objetos, entre eles uma enxada, dois pés-de-cabra, dois martelos, dois serrotes, 100 metros de cabo, uma alicate e uma trena.

Um Boletim de Ocorrência foi confeccionado no local e, em rondas, ninguém foi localizado.

(Com informações do repórter André Krüger).