Seguem hospitalizados os dois motociclistas, que sofreram acidente de transito em concórdia. Wagner Sandri que sofreu um acidente no dia 28 de março, no Contorno Norte na SC 283, segue internado na enfermaria da clínica cirúrgica, seu quadro clinico é estável. O acidente sofrido por Wagner foi uma colisão envolvendo a sua motocicleta e um Gol com placas de capinzal.

Já o motociclista Marco Aurélio Giacomelli também continua internado na enfermaria da clínica cirúrgica. Ele sofreu um acidente de trânsito na noite da sexta-feira, dia 31. A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Doutor Maruri e Guilherme Helmuth Arendt, no centro de Concórdia. O condutor da moto estava sozinho e foi atendido com escoriações e com dores na região do tórax.

(Com informações do repórter André Krüger).