Uma moção deve ser encaminhada nesta terça-feira com pedido de informações

A demissão de funcionários da Globo Aves de Lindóia do Sul ainda é tema de discussão no município. Recentemente a empresa, que enfrenta problemas financeiros, anunciou o desligamento de 225 servidores. Famílias já começaram a deixar a cidade em busca de trabalho. A administração municipal, representantes dos trabalhadores e dos criadores de aves, e a CDL, já se pronunciaram e buscam alternativas para reverter o quadro. Os vereadores do município também querem explicações e devem convidar diretores da agroindústria para apresentar dados e informações.

O presidente do Legislativo de Lindóia, Edson José Biondo, adianta que os vereadores já conversaram e que pretendem abordar a questão e cobrar uma saída. “Temos sessão nesta terça-feira e uma moção deve ser encaminhada aos diretores da empresa. Lindóia depende bastante da agroindústria e precisamos encontrar alguma alternativa. Além dos funcionários, temos os produtores, o comércio, todos perdem e isso nos preocupa”, cobra ele. “Vamos convidar os diretores para que venham até a Câmara nos dar mais informações. O município já investiu dinheiro público, seja com obras de terraplenagem, na via asfática e incentivos fiscais, então queremos alguma solução, Lindóia precisa uma resposta urgente”, argumenta Biondo.

As primeiras informações davam conta de que a empresa manteria pelo menos 40 funcionários para cuidar dos equipamentos e deixar a empresa apta a voltar a funcionar de imediato, caso alguma agroindústria se interessasse em uma parceria. Porém, o Jornalismo da Rádio Aliança recebeu a informação da assessoria de imprensa da Kaefer Avicultura, que administra a unidade de Lindóia, de que todos seriam demitidos.