Eleição para a escolha do novo diretório foi realizada no domingo, nove de abril

Presidente do partido foi reconduzido ao cargo com 98,48% de aprovação

O Partido dos Trabalhadores (PT) de Concórdia elegeu o novo diretório neste domingo, nove de abril. Arlan Guliani foi reconduzido ao cargo de presidente com 98,48% dos votos. Guliani ficará no comando do PT por mais dois anos e diz ter dois grandes desafios. “O primeiro deles é ampliar nossas filiações, especialmente entre os jovens. O segundo é focar no período eleitoral de 2018”, afirma. Atualmente, o O PT de Concórdia conta com 1.065 filiados.

Em Concórdia não ocorreu disputa interna, ou seja, a votação foi realizada com uma única chapa. “Entendemos que isso fortalece o partido para pensarmos em um trabalho coletivo para as disputas do ano que vem”, ressalta Guliani.

O PT de Concórdia também está discutindo o posicionamento do partido nas eleições de 2018, quando serão escolhidos os novos governadores, deputados e presidente da República. “Num primeiro momento nós queremos a recondução do deputado estadual Neodi Saretta à Assembleia Legislativa”, enfatiza Guliani.