Empreendimentos vão beneficiar famílias de baixa renda, no interior do município.

A Prefeitura de Presidente Castello Branco está buscando agilizar o processo de construção de 14 moradias pela Cohab, voltadas para famílias de baixa renda, que residem no interior do muncípio. O assunto foi tratado durante reunião na última semana entre o prefeito Ademir Miotto e a presidência da Cohab. O processo de construção dessas moradias iniciou nos últimos meses.

Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Aliança, o prefeito de Presidente Castello Branco, Ademir Miotto, ressalta que a intenção é fazer com que a Cohab repasse o processo para a Caixa Econômica Federal. "Se isso acontecer, nesta semana já iremos conversar com eles para a ver a documentação necessária para levantar e dar prosseguimento a essas tratativas", diz o prefeito.

As casas que estão sendo pleiteadas por Presidete Castello Branco são de 40 metros quadrados e vão beneficiar 14 famílias de baixa renda, que residem no interior do município. Todas elas já estão cadastradas.