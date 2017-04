Motocicleta com registro de furto encontrada no interior de Arabutã

Uma motocicleta com registro de furto foi localizada no fim de semana, no interior de Arabutã. O fato foi atendido pela Polícia Militar na tarde do domingo, dia nove, em Linha Canoas.

Trata-se de uma motocicleta CBX 250 Twister. De acordo com a PM, no local estava um adolescente de 15 anos. Ele alega que foi ameaçado com uma arma para praticar o furto por um homem, de iniciais R.M.

O adolescente, acompanhado pela mãe, foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Concórdia para esclarecimentos.