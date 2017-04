Um caso de violência doméstica com apreensão de pássaros silvestres foi registrado no fim de semana em Concórdia. A Polícia Militar foi acionada para atender a um caso de agressão de homem contra enteada e companheira, na rua Tamôios, no bairro Itaíba. O fato foi na tarde do domingo, dia nove.

Conforme a guarnição, uma das vítimas, companheiras de A.V, de 35 anos, alegou que o mesmo estava muito agressivo e com sinais de embriaguez. Ele teria desferido um tapa no rosto da enteada e agredido a companheira.

De acordo com a PM, ao ser dada voz de prisão contra o agressor, o mesmo fugiu para dentro da residência. Depois de contido, ele iniciou uma série de ofensas contra os policiais militares, cometendo o crime de desacato.

A polícia também constatou que no local também havia aves silvestres, presas em gaiolas. As mesmas foram recolhidas e encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil.