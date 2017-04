PM atende vários casos de perturbação do sossego no fim de semana

A Polícia Militar de Concórdia apreendeu três equipamentos de som, devido a perturbação do sossego. Os fatos foram registrados em ações distintas na cidade.

O primeiro foi por volta das 0h45 de sábado, dia oito. na rua das Ameixeiras, no bairro Petrópolis. Conforme informações da Polícia Militar de Concórdia, houve relatos de vizinhos de que haveria som alto e "gritaria" em uma residência. A guarnição foi até ao local e recolheu o aparelho de som, de propriedade de J.S, de 29 aos. Também foram localizadas 23,2 gramas de maconha com J.R.A.S, de 23 anos. Neste caso, somente um Termo Circunstanciado foi confeccionado.

O segudno fato de perturbação do sossego foi por volta da 1h15 no bairro Santa Cruzs. Na ocasião, W.J.B, de 19 anos, estava com amigos em um salão de festas com o som alto. Um Termo Circunstanciado foi confeccionado.

O terceiro caso foi no Loteamento Alfa, na rua Rodolfo Benini, às 5h15. Conforme a PM, várias ligações chegaram até ao Copom relatando o problema de som alto que era audível a cerca de dois quilômetros de distância. A PM foi até o local e confeccionou um TC contra R.J.M, de 35 anos, proprietário de um dos veículos.

Conforme a PM, ao longo do fim de semana, foram realizados 15 atendimentos a perturbação do sossego alheio.