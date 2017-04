Se recupera em quarto normal no Hospital São Francisco de Concórdia, o taxista Odair Luiz Bisognin. Ele foi vítima de oito golpes de facas durante assalto, registrado na noite do sábado, dia oito, em Concórdia. Ele foi atingido nas costas, nuca e peito durante assalto, na altura da comunidade de Linha Santa Terezinha, interior de Concórdia. Conforme informações, ele chegou a ficar internado no CTI do Hospital São Francisco durante o fim de semana. A vítima teve uma leve perfuração de pulmão.

Três homens são suspeitos pelo crime. Um deles contratou a corrida no ponto da rodoviária, onde a vítima tem ponto. Neste local, um homem embarcou no carro e outros dois foram pegos nas proximidades do Via Passarela, sob o pretexto de irem para a mesma direção. Na altura de linha Santa Terezinha, eles atacaram o taxista. Um deles desferiu os golpes e o bando fugiu levando uma quantia em dinheiro.

A Polícia Militar foi acionada, realizou buscas, mas não encontrou ninguém.