Chapecoense vence e fica próxima do título do returno

A Chapecoense segue mais líder do que nunca no returno do Campeonato Catarinense. Mesmo saindo atrás no placar, o verdão do Oeste controlou a partida contra o Metropolitano, fora de casa, aplicou 3 x 1 e ficou mais perto de conquistar a Taça Sandro Pallaoro. A partida foi disputada na tarde deste domingo, dia nove, em Blumenau.

E se o visitante empolgou seus torcedores, a equipe da casa trouxe ainda mais preocupação. Na penúltima colocação no geral, a equipe de Blumenau precisa de duas vitórias e ainda tem que torcer por pelo menos um tropeço do Inter de Lages para escapar da segunda divisão.