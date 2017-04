Inter e Caxias decidirão uma das vagas à final do Campeonato Gaúcho. Jogando em Gravataí, o time de Antônio Carlos Zago bateu o Cruzeiro por 2 a 0, com gols gringos de Cuesta e Nico, fazendo 5 a 1 no placar agregado.

Agora, disputará a semifinal estadual contra o Caxias, que eliminou o Juventude, pela manhã. Com pior campanha do que a equipe da Serra na fase de classificação, o Inter jogará a primeira partida no Beira-Rio, no próximo final de semana, e, depois, fará o jogo de volta no Centenário.

Antes disso, porém, na quarta-feira, o Inter começará em casa o mata-mata com o Corinthians, na Copa do Brasil. D'Alessandro, fora da partida em Gravataí, por causa de uma contusão no tornozelo esquerdo, deverá atuar.

(Fonte: Rádio Gaúcha)