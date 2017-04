O presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Gelson Merisio, foi apresentado no último como o pré-candidato a governador do Estado pelo PSD, para as eleições do ano que vem. O ato foi realizado em Lages, cidade natal do governador Raimundo Colombo (PSD, e reuniu mais de 2,5 mil pessoas entre filiados e simpatizantes do PSD. Representantes do PSB, PV, PROS e PRB marcaram presença no evento.

O governador Raimundo Colombo, que não pode mais concorrer ao governo do Estado, disse que está chegando a hora de “passar o bastão”, e destacou que Merisio tem muito potencial. “Ele tem disposição e coragem para seguir essa jornada. Por isso, cabe a cada um de nós ajudá-lo”, afirmou Raimundo Colombo.

Gelson Merisio destacou que não tem medo de desafios e nem de trabalhar bastante. “Nós queremos lançar aqui, hoje, o início de um grande trabalho. Vamos ouvir todas as regiões do estado e buscar ideias inovadoras para construir o futuro. Quem me conhece sabe que não tenho medo nem de desafio nem de trabalho duro. Nada veio fácil na minha vida. Sempre carreguei pedra morro acima. Mas jamais reclamei nem desanimei”, declarou.

Nas redes sociais, Gelson Merisio agradeceu a presença das pessoas que participaram do ato em Lages. “União, coragem e determinação são as marcas do nosso time. Nossa causa é proteger e ampliar o modelo catarinense de desenvolvimento e levar Santa Catarina a lugares cada vez mais altos”, escreveu o pré-candidato pelo PSD.