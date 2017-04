O Grêmio patrolou o Veranópolis com um 5 a 0 na Arena neste sábado e garantiu vaga na semifinal do Gauchão. A equipe de Renato venceu com gols de Bolaños, Luan, Pedro Rocha, Barrios e Edílson. Agora, aguarda pelo vencedor de Novo Hamburgo x São José para conhecer seu adversário. O próximo jogo ocorrerá terça, pela Libertadores, contra o Iquique-CHI, também na Arena.

Concentrado desde quinta-feira, o Grêmio entrou em campo para definir sua classificação sem qualquer susto. Mas quem se assustou, na verdade, foi o zagueiro Zé Roberto, do Veranópolis. Quase que em uma reprise do primeiro gol gremista no Antônio David Farina, a defesa do VEC se atrapalhou e entregou a bola a Bolaños. Coube ao equatoriano, no primeiro minuto de jogo, encobrir o goleiro Reynaldo e marcar seu sétimo gol no Gauchão, igualando-se a Brenner, do Inter, na artilharia.

Foi um golpe duro para o time da Serra. Tanto que o Veranópolis tinha dificuldades em sair com a bola dominada de seu campo. Bem encaixada, a marcação do Grêmio bloqueava a transição do adversário.

Aos 10 minutos, o volante Michel, que substituía o capitão Maicon, quase fez um gol de placa: viu Reynaldo adiantado, arriscou do meio-campo e acertou a trave. Aos 12, outra chance clara: Léo Moura cruzou da direita e o zagueiro Douglas salvou em cima da linha. No rebote, Kannemann concluiu por cima.

O Veranópolis só foi criar algum perigo aos 21. Em escanteio curto, Athos dominou entrada da área e arrematou rasteiro, para fora.

O Grêmio voltou à carga e tratou de ampliar. Aos 29, novamente após erro de passe do VEC, Luan tabelou com Bolaños, invadiu a área e desviou de Reynaldo: 2 a 0.

Com toques rápidos, o Grêmio abusava das triangulações pela direita para ir ao ataque. Aos 30, Léo Moura foi lançado por Pedro Rocha e concluiu para defesa de Reynaldo. No rebote, Bolaños chutou em cima de Douglas.

O Veranópolis assustou aos 39, com Keké, em chute da intermediária, e assustou o travessão. Mas quem ampliou foi o Grêmio, aos 43 minutos. Em bela jogada, Pedro Rocha invadiu a área na base do drible e teve tranquilidade para marcar o terceiro do Grêmio — seu primeiro gol nesta temporada.

Com a ampla vantagem, Renato tratou de poupar titulares para o jogo com o Iquique-CHI, terça-feira, pela Libertadores. No intervalo, tirou Geromel e colocou Thyere na equipe.

Ainda assim, o Grêmio seguiu intenso em campo. Aos cinco minutos, Luan cobrou boa falta, perto do gol do VEC. Aos 15 minutos, Bolaños criou bela jogada pela ponta esquerda, cruzou para Thyere, que por pouco não ampliou.

Logo depois, Renato trocou Luan por Barrios. E veio o quarto gol. Aos 24, o centroavante entortou a marcação e acertou um belo chute no canto de Reynaldo. Logo depois, o zagueiro Douglas, do VEC, cometeu pênalti ao colocar o braço na bola. Aí, Edílson pegou a bola e cobrou, aos 28, com um chute forte, no canto, para definir o 5 a 0, a maior goleada deste Gauchão. Com sobras, o Grêmio avança em busca do título.

(Fonte: Rádio Gaúcha)