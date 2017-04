Fato foi registrado nesta madrugada nas proximidades do portal, na Tancredo Neves.

Um homem ficou ferido em uma colisão entre carro e poste na Tancredo Neves, nas proximidades do pórtico, em Concórdia. O fato foi registrado na madrugada deste domingo, dia nove. Envolveu um Gol, placas de Concórdia, que bateu com a parte lateral traseira em um poste. O artefato teve a base destruída com o impacto.

A vítima, que estava no veículo, foi levada para o Hospital São Francisco possivelmente por populares. Havia mancha de sangue no párachoque traseiro do carro.

A Celesc foi acionada para fazer a troca do poste.

(Com informações do repórter André Kruger)