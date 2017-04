Fato foi registrado na madrugada desse domingo, na curva do Mores.

Uma saída de pista seguida de capotamento foi registrada na madrugada deste domingo, dia nove, em Concórdia. O fato foi registrado na Tancredo Neves, na localidade conhecida como curva do Morés, por volta das 4h30. Envolveu um Fusion.

De acordo com informações, o veículo estava indo em direção ao São Cristóvão quando saiu da pista, colidiu em um coqueiro e capotou. Danos de grande monta foram verificados. A PM, que foi inicialmente chamada para o fato, acionou o Corpo de Bombeiros que foi até ao local fazer o corte do cabo da bateria e espalhar cal na pista, em função do óleo derramado.

Não há informações sobre o condutor do veículo.

(Repórter André Kruger)