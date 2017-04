Quatro pessoas foram presas em Seara pela Polícia Militar. A abordagem foi nesta madrugada. Conforme informações da guarnição. Eles estavam em um veículo, que invadiu a contramão de direção em uma via. Em verificação, foi constatado que o carro, um Santana, estava com o licenciamento atrasado e com mandado de busca e apreensão. Dentro do veículo foram achados um colete balístico, um revólver calibre 38, 14 munições, uma touca balaclave e ferramentas diversas.

Os quatro elementos, que são de Chapecó, foram encaminhados para a Central de Polícia e em seguida ao Presídio Regional de Concórdia.

(Com informações do repórter André Kruger)