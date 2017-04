A Polícia Ambiental de Concórdia deteve quatro pessoas por furto de pinhão em propriedades rurais, na região de Água Doce. O fato foi registrado na tarde da sexta-feira, dia sete. Conforme informações, quatro pessoas foram abordadas em um veículo. Junto com elas, havia 120 quilos de pinhão, acondicionados em três bolsas.

A Ambiental chegou até este caso através de denúncias. A guarnição fez a abordagem a um veículo Gol, com as quatro pessoas e as sementes. Elas teriam furtado pinhão no interior de uma fazenda, de onde teria partido a denúncia. Os envolvidos confirmaram a origem do produto e disseram que fizeram essa colheita em outras propriedades da região.

Todos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Vargem Bonita para esclarecimentos.