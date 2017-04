Um taxista foi esfaqueado durante assalto em Concórdia. O fato aconteceu na noite deste sábado, dia oito, em Linha Santa Terezinha, no interior do município. A vítima, identificada como Antônio Bizonin, foi atingida por oito golpes de arma branca, enquanto fazia uma corrida. Trës homens, que estavam no veículo são os suspeitos. Eles fugiram para o mato e a Polícia Militar realiza buscas.

Conforme informações, a vítima - que tem ponto na rodoviária - foi chamada para fazer uma corrida ao interior para um homem. Ele embarcou no veículo e mais adiante, defronte ao Via Passarela, outros dois indivíduos embarcaram no veículo supostamente para o mesmo destino. Ao chegar na altura da comunidade de Santa Terezinha, houve o ataque ao motorista, que levou cinco facadas nas costas, uma na nuca e outras duas no cotovelo e peito. Ela foi atendida consciente e comunicativa pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia, que o conduziu ao Hospital São Francisco.

A Polícia Militar foi chamada e realiza buscas na região, com auxílio do cão farejador. Os três suspeitos fugiram para o mato, em princípio, em direção ao Frei Lency. Uma certa quantia em dinheiro, que estava com o taxista, foi levada pelos bandidos.

(Com informações do repórter André Kruger).