Após uma semana do crime, o corpo de José Marcelo Ferreira da Silva, de 37 anos, continua no Instituto Médico Legal de Concórdia. Ele foi assassinato na madrugada do último dia primeiro, em Lindóia do Sul. Segundo o que foi apurado pelo Departamento de Jornalismo da Rádio Aliança, a família da vítima, que reside no estado do Pernambuco, não teria condições financeiras para transladar o corpo para depois realizar os atos funerais. A empresa, onde ele trabalhava também teria sido procurada para auxiliar nesse despacho, mas uma resposta ainda é aguardada. A expectativa é que o corpo saia do IML já na próxima semana.

A reportagem da Rádio Aliança também obteve a informação que o prazo para a retirada da certidão de óbito da vítima, encerra na próxima segunda-feira, dia 10.

A vítima foi encontrada morta no começo da manhã do último dia primeiro. Ele foi degolado e três pessoas suspeitas, que moravam na mesma residência, foram presos poucas horas depois tentando fugir. Dois deles, que também são de Pernambuco, foram detidos em Concórdia e um terceiro, em Ponte Serrada. Todos estão presos e à disposição da Justiça.

(Com informações do repórter André Krüger).