Polícia Civil de Concórdia através da DPCAMI, Delegacia de Proteção à criança ao Adolescente, Mulher e ao Idoso, concluiu o inquérito policial sobre caso de violência física contra uma adolescente de 15 anos, que foi vitima de agressão pelo próprio pai. A adolescente teria sido agredida por um soco e chicotadas.

Um laudo revelou as diversas lesões corporais causadas nas pernas.

O delegado responsável pela DPCAMI, Antonio Lucas, informou que o caso chegou até o seu conhecimento depois que a adolescente teria ido para a escola com muitas marcas nas pernas. Após uma conversa com professores e a direção do educandário, ela revelou o fato teria ocorrido na noite anterior em sua casa.

O delegado Antonio Lucas destacou que o pai foi indiciado por violência domestica praticado contra a filha. Se for condenado, a pena para esse tipo de crime é de um a três anos de prisão.

O Delegado Antonio Lucas, conta que o pai não tem fichaa criminal e nem histórico de agressões. "Nada justifica a atitude tomada” finaliza.

(Com informações do repórter André Krüger).