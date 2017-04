Concórdia goleado na estreia do Catarinense Série B de Base

O Concórdia Atlético Clube estreou com o pé esquerdo no Campeonato Catarinense da Série B, categorias de base. Foram duas derrotas por goleada para o Barra. As partidas, válidas pela abertura da competição, aconteceram neste sábado em Balneário Camboriú.

Pelo Infantil, o Galo do Oeste foi goleado por 11 a 1. Pelo Juvenil, a goleada sofrida foi por 8 a 0.

No próximo sábado, dia 15, o Concórdia recebe o Operário de Mafra.