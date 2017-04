A Polícia Militar de Concórdia publicou em uma de suas redes sociais um vídeo institucional, orientando sobre a prática do crime que é semear, cultivar e colher plantas que possam ser usadas ou ter substâncias que possam ser extraídas para drogas. As imagens fazem alusão a maconha.

Salientando que nos últimos dias, sete pés da planta foram apreendidos em um curto espaço de tempo, em Concórdia e no interior. Com destaque para uma "árvore" da variedade cannabis - nome científico da maconha, com 2,90m de altura e que foi colhida no quintal de uma residência no Cinquentenário.