Edição de 2017 vai contar com cinco categorias.

Nesta semana o Departamento Municipal de Esportes abriu o prazo de inscrições para o Campeonato Municipal de Futsal. A edição de 2017 vai contar com cinco categorias: 1° divisão, 2° divisão, veteranos, máster e feminino.

A 1° divisão já conta com 10 equipes que tem vaga assegurada pela classificação da edição passada. Novamente os dois piores times do campeonato serão rebaixados para a 2° divisão, da mesma forma que as duas melhores equipes da divisão de acesso garantem vaga para a 1º divisão de 2018.

Já a categoria veteranos é para nascidos até 1980 (37 anos) e a máster até 1972 (45 anos). O feminino é livre. “A ficha de inscrição deve ser entregue no DME até o dia 10 de maio, juntamente com cópia do titulo de eleitor e identidade dos atletas, técnico e massagista”, explica o diretor esportivo, Ivo Bruckmann.

O Congresso Técnico está marcado para o dia 18 de maio, na oportunidade será repassado o regulamento e demais informações sobre o campeonato.