Comissão Municipal de Defesa Civil quer fazer com que matéria vá para o Legislativo, via Executivo.

A elaboração do projeto de Lei para a criação do Fundo Municipal de Defesa Civil de Concórdia foi discutida durante reunião da Comissão Municipal da Defesa Civil, da Capital do Trabalho. O encontro ocorreu na última semana. A intenção é ter recursos para trabalhar nas ações preventivas junto com a comunidade. Conforme informações, essa matéria seria elaborada pelo Executivo para ser enviada à Câmara de Vereadores.

Conforme o presidente da Comissão Municipal de Defesa Civil de Concórdia, Gilberto Chaves, a reunião também serviu para avaliar as ações e trabalhos desenvolvidos nos últimos dois meses.

As reuniões da Comissão Municipal de Defesa Civil de Concórdia acontecem na primeira semana de cada mês.