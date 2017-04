O Sindicato dos Trabalhadores, Funcionários e Servidores Municipais de Seara iniciou as negociações de reajuste salarial com o Executivo. As negociações iniciaram no fim do mês passado. A categoria definiu pedir a inflação do período, correspondente a 4,6%, mais 7% de aumento real. Conforme a direção do sindicato, o motivo é a defasagem de cerca de 18%, alegado pelos trabalhadores em função do aumento do salário mínimo.

Outra reivindicação é o aumento do vale-alimentação, que passaria para R$ 220. Hoje o valor é de R$ 150 para trabalhadores com 40 horas semanais.