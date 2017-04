Um motociclista ficou ferido em colisão entre carro e moto. O acidente foi na manhã deste sábado, dia oito, na 29 de Julho, próximo ao trevo da Vila Itaíba. Envolveram-se um Gol, placas de Mariano Moro, Rio Grande do Sul e Honda Biz, placas de Concórdia.

O condutor da moto sofreu escoriações e um um ferimento de média gravidade em um dos joelhos. A vítima foi atendida pela equipe do Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia e conduzida ao pronto-socorro do Hospital São Francisco.

A Polícia Militar esteve no local para fazer os levamentamentos do acidente e orientação do trânsito.

(Com informações do repórter André Krüger).