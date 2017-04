Outros exames serão realizados para tentar descobrir o que aconteceu com Celso Remocri, 61 anos, encontrado morto.

Laudo do IML aponta para causa "indeterminada" da morte de homem em rio

O laudo do Instituto Médico Legal de Concórdia apontou como "indeterminada" o motivo da morte de Celso Remocri, de 61 anos. O corpo foi achado na manhã deste sábado, dia oito, caído sobre o leito do rio dos Queimados, no centro de Concórdia, na manhã deste sábado, dia oito.

Conforme informações apuradas pelo Jornalismo da Rádio Aliança, a necrópsia foi feita pelo médico Ronaldo Freitas. Porém, há sinais no corpo que indicam que a vítima caiu da ponte, próximo de onde o corpo foi achado, que tem aproximadamente quatro metros de altura. Foram encontrados cortes no queixo e lesão na cabeça, provavelmente causados pela queda.

De acordo com o IML, outros exames serão realizados para apurar o que pode ter acontecido.

(Com informações do repórter André Krüger).