Acidente foi na manhã deste sábado, dia oito, no KM 92 da rodovia.

Uma carreta com placas de Concórdia se envolveu em colisão na manhã deste sábado, dia oito. O fato foi registrado por volta das 9h35, no KM 52 da BR 153. A colisão envolveu duas carretas e o acidente foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani.

O motorista do caminhão de Concórdia, de iniciais E.S, de 33 anos não se feriu. O codutor da carreta de Giruá, Rio Grande do Sul, de iniciais J.A, de 39 anos, também não precisou ser conduzido para atendimento médico. Foi uma colisão traseira em que o veículo gaúcho colidiu atrás do caminhão concordiense.