O corpo de Celso Remocri, 61 anos, foi retirado do Rio dos Queimados às 11:20h da manhã, somente três horas após o acionamento do IGP, pois os peritos de Chapecó é que se deslocaram para fazer o levantamento de informações e perícia no local.

Conforme já informado pela Rádio Aliança, o Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foram acionados por volta das 7h20. O IGP foi chamado às 8h. O perito veio de Chapecó e chegou em Concórdia por volta das 10h30, já que o perito de plantão neste fim de semana é de responsabilidade do órgão da maior cidade do Oeste Catarinense. Desde de então, um trabalho de levantamento foi feito no local e o corpo foi removido do rio por volta das 11h15 da manhã

A vítima foi encontrada na manhã deste sábado, dia 08, caída no Rio, na Rua Romano Anselmo Fontana, ao lado da empresa Andermac. Os Bombeiros Voluntários foram acionados por volta das 07:20h da manhã e se deslocaram até o local, mas contataram que Remocri já estava sem vida.

Os bombeiros auxiliaram no trabalho de remoção. O corpo foi encaminhado ao IML de Concórdia, que vai apurar as causas da morte.

Informações - Repórter Adré Krüger