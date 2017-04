Moto bateu no lado esquerdo da Pampa. Os dois veículos tiveram danos elevados.

O acidente envolveu uma moto e uma Ford/Pampa, ambos com plcas de Concórdia, na manhã de sábado, dia 08, na Rua Tancredo Neves, proximo a "Curva do Mores". O condutor da moto teve ferimentos de média graviodade. Ele foi atendido pelio SAMU no local e encaminhado ao Hospital São Francisco.

A colisão aconteceu por volta de 09h. A Polícia Militar também esteve no local para levantamento de informações e orientações de trânsito.