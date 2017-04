Atualizada: Corpo encontrado no rio dos Queimados no centro (fotos)

O corpo de Celso Remocri foi encontrado no Rio dos Queimados na manhã deste sábado, dia 08, no centro de Concórdia. O fato foi registrado por volta das 7h40 da manhã, quando os bombeiros voluntários foram chamados para essa ocorrência. A vítima, já sem vida, estava caída sobre as águas do rio, na altura da Romano Anselmo Fontana, ao lado da empresa Andermac.

Ainda não se sabe as causas da morte. A vítima pode ter caído de uma altura de quatro metros, já que estava ao lado da ponte. Conforme a documentação, que estava com a vítima, ele tinha 61 anos. Informações dão conta de que residia no Distrito de Santo Antônio.

O Instituto Geral de Perícias de Chapecó chegou por volta das 10h30 para fazer os devidos levantamentos.

(Com informações do repórter Cristiano Mortari)