Sidiane Kades, de 19 anos, morreu na noite desta sexta-feira, 07, no Hospital São Francisco de Concórdia. Ela, que foi vítima de um a cidente que aconteceu na BR-282, na noite de quinta-feira, em Vargem Bonita, teve morte cerebral.

A jovem ficou presa nas ferragens de uma Montana, com placas de Irani, que colidiu com um caminhão de São Miguel do Oeste. Os Bombeiros de Irani e de Catanduvas fizeram o atendimento e a condução até o Pronto Atendimento de Irani. Depois ela foi transferida ao Pronto Socorro do Hospital São Francisco de Concórdia, mas não resistiu.