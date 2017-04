A caroneira de uma moto com placas de Concórdia teve ferimentos leves e suspeita de fratura no braço esquerdo, após queda, na noite desta sexta-feira, dia 07. O acidente aconteceu na Rua Getúlio Vargas, próximo ao novo Pronto Socorro do Hospital São Francisco. Os Bombeiros Voluntários atenderam a vítima e a conduziram ao Hospital. O condutor da motociclata não se feriu.

De acordo com as informações apuradas no local, o casal subia quando o pneu traseiro da moto estourou. O condutor perdeu o controle e os dois caíram.