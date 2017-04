Galo do Oeste chegou a estar vencendo, mas permitiu o empate do Barra.

O Concórdia Atlético Clube somou mais um ponto na Copa SC Sub-20. O Galo do Oeste empatou com o Barra, e Itajaí, na abertura da terceira rodada da Copa SC Sub-20. A partida foi disputada na tarde desta sexta-feira, dia sete. O resultado foi de 2 a 2. Com isso, o CAC chega aos quatro pontos no campeonato.

O time da Capital do Trabalho poderia ter somado mais três pontos, já que estava vencendo de virada por 2 a 1. Porém, na etapa final, o time da casa, com um a menos em campo chegou ao empate.

Na quarta rodada do campeonato, o Concórdia recebe o Operário de Mafra, no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima, no próximo dia 15, às 15h30.