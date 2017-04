O preço referência do litro de leite para o produtor deve subir nesse mês de abril. Pelo menos, essa é a expectativa do Conselho Paritário Produtor/Indústria de Leite do Estado de Santa Catarina, o Conseleite. A previsão de alta é que o valor do litro, entregue em março, suba 1,7% neste mês. Com isso, o leite acima do padrão deve valer R$ 1,29; o padrão deve ter o valor de R$ 1,12 e o abaixo do padrão deve ter um preço referência de R$ 1,02.

O assunto será discutido no próximo dia 20, durante reunião do Conseleite. O motivo apontado para esse possível aumento é a queda de produção e a competição entre as indústrias pela matéria-prima.