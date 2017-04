Na proposta do Acordo Coletivo deste ano, foi inclusa uma melhoria nos benefícios aos servidores de Concórdia, que estão afastados por questões de saúde, bem como as mães, que estão no período de licença maternidade. Estes trabalhadores receberão o auxílio alimentação, o que não acontecia em anos anteriores.

Para repassar a informação e explicar o entendimento da Administração Municipal, o prefeito Rogério Pacheco, o vice-prefeito Edilson Massocco, e a diretora presidente do Iprecon, Lenir Comin, estiveram com os servidores que estão afastados do trabalho por questões de saúde ou pela maternidade. O encontro, que ocorreu no plenário da Câmara de Vereadores, na manhã desta sexta-feira, dia 07.

O prefeito Rogério Pacheco afirmou que o entendimento da Administração Municipal é de que o servidor, em momentos de afastamento e fragilização, não pode perder benefícios e por isso, foi tomada a decisão de pagar o auxílio alimentação a estas pessoas afastadas. O vice Massocco disse que mesmo doente, a pessoa precisa comer e não pode ser punida por não poder desempenhar suas funções. A proposta da Administração Municipal é um aumento de 13,33% no vale alimentação, que passará de R$ 150,00 para R$ 170,00, além da incorporação das cinco cestas básicas e o peru, que são entregues durante o ano. Isso acresce mais R$ 30,00 por mês ao vale, totalizando R$ 200,00.