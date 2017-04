A execução da terceira pista na Rua Senador Attilio Fontana poderá ter mais um desfecho nos próximos dias. A equipe da Secretaria de Urbanismo e Obras estuda a possibilidade de fazer uma nova licitação para a construção do muro de contenção próximo à BRF, na subida ao bairro Santa Cruz.

O secretário da pasta, Wagner Simioni, diz que a intenção não é romper todo o contrato. Segundo ele, o projeto inicial previa o uso de gabiões (pedras com arame) para a construção do muro, mas as condições do terreno exigem outra solução de engenharia.

A alternativa encontrada é usar o sistema chamado de terra-armada e não mais os gabiões. A terra-armada é uma gaiola com pedras na frente e uma tela com solo compactado em cima, em várias camadas. Já a estrutura de gabiões possui apenas as pedras envolvidas com tela, sem o solo.

Simioni destaca que há dois argumentos para justificar a necessidade de fazer uma nova licitação para parte do trecho. Uma delas é que foi contrato um projeto e a empresa terá que executar outro. Além disso, o sistema de terra-armada deixará a obra mais cara, e vai ultrapassar o percentual legal de aditivos de obras públicas, que é 25%.

Nos próximos dias a equipe de engenharia da Prefeitura de Concórdia irá conversar com a empresa Dallagnol Engenharia, que é a responsável pela obra, sobre a possibilidade de romper parte do contrato. O custo total da construção da terceira pista na Rua Senador Attilio Fontana é de aproximadamente R$ 5 milhões, sendo R$ 2 milhões apenas para o muro de gabiões. A estrutura de terra-armada custará cerca de R$ 3 milhões.