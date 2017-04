Colisão entre carro e moto, atropelamento e colisão entre veículos foram verificados no horário de pico.

Quatro acidentes registrados no inicio da tarde na área central de Concórdia

A tarde da sexta-feira, dia sete, começou movimentada para o Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia. Pelo menos em dois deles, houve feridos.

O primeiro foi um acidente envolvendo carro e moto na Rua Osvaldo Zandavalli. Envolveram-se um Pegeout e uma moto Broz, ambos com placas de Concórdia. O condutor da moto foi encaminhado pela equipe do Samu para o pronto socorro do Hospital São Francisco.

O segundo aconteceu na esquina da Getulio Vargas com a rua do Comercio. E envolveu um Colbalt e um Fox ambos com placas de concórdia. Neste acidente houve apenas danos materiais.

O terceiro acidente foi um atropelamento na faixa pedestre da rua Anita Garibaldi, em frente a Caixa Econômica Federal. A mulher recebeu atendimentos por uma equipe dos Bombeiros Voluntários e encaminhada para atendimento no pronto socorro do HSF.

O quarto acidente ocorreu na Getúlio Vargas. Foi uma colisão envolvendo uma moto Honda e um Citroen C4, ambos com placas de Concórdia, neste acidente apenas danos matérias.

(Com informações do repórter André Krüger).