Um dos principais objetivos do mutirão de cirurgias odontológicas, promovido pelo Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) do município de Concórdia, é reduzir o tempo de espera e eliminar a fila de pessoas. A primeira ação ocorre neste sábado, 8 de abril, marcando o Dia Mundial da Saúde, comemorado nesta sexta-feira, 7. Depois, a proposta é tornar o mutirão constante.

Os 12 postos de ESF do município, além de alguns postos da rede, contam com o atendimento de um profissional odontológico, porém, qualquer procedimento mais complexo, é automaticamente encaminhado ao CEO, junto à Policlínica. Nesta fila entra também todos os pacientes dos municípios da região, que não contam com o serviço. Por isso, há o acúmulo da demanda.

O mutirão contemplará cirurgias de dentes terceiros molares. A equipe do CEO entrará em contato com os pacientes, que já aguardam na fila, para marcar as cirurgias.

Fonte / Édila de Souza - Ascom Prefeitura de Concórdia