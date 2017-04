O valor do quilo varia entre R$ 7,00 e R$ 10,00

Consumidores podem ir até à Casa do Produtor a partir das 08h

Feira do Peixe Vivo segue entre terça e quinta-feira em Concórdia

Com o início da semana santa a procura por peixes é maior e uma das alternativas para os consumidores é a Feira realizada pela Secretaria de Agricultura e pelos piscicultores de Concórdia. Quatro edições já foram realizadas neste ano, a última na sexta-feira, dia 07. Mais três acontecem nesta semana.

A Feira do Peixe Vivo é realizada na Casa do Produtor, na Rua Leonel Mosele, das 08h às 17h. São comercializadas carpas capim, húngara e chinesa. Também tem a tilápia. O preço do quilo varia entre R$ 7,00 e R$ 10,00. Nesta terça, quarta e quinta-feira os produtores estarão vendendo novamente.

O secretário de Agricultura de Concórdia, Mauro Martini, conta que até na sexta-feira, 1.350 quilos de peixe foram comercializados. “A expectativa que tínhamos era de vender em torno de mil quilos nestas quatro edições, mas o número foi maior. Entre peixes vivos e congelados que também estão sendo comercializados, foram mais de 1.300 quilos vendidos”, relata.

Martini acredita que com mais três dias de feira, os produtores devem entregar aproximadamente quatro mil quilos. “É tradição é que nesta semana santa, na véspera da Páscoa, o consumo aumente e nossa expectativa é que entre terça e quinta os consumidores levem mais uma três mil quilos”, registra o secretário.