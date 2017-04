Preço do quilo do peixe vivo fica entre R$ 7,00 e R$ 10,00 / Fotos - Cristiano Mortari

Feira do Peixe Vivo segue até as 17h desta sexta-feira em Concórdia

A Secretaria de Agricultura de Concórdia e piscicultores do município realizam nesta sexta-feira a quarta edição da Feira do Peixe Vivo deste ano. A comercialização acontece na Casa do Produtor Rural na Rua Leonel Mosele até as 17h.

Estão sendo comercializadas carpas capim, húngara e chinesa. Também tem a tilápia. O preço do quilo varia entre R$ 7,00 e R$ 10,00. “A procura está boa. Esta é a segunda feira que participo aqui neste ano. Na primeira vendi cerca de 300 quilos e hoje acredito que vendo pelo menos mais 300”, conta o piscicultor Gilberto Percisi, da comunidade de Cachimbo.

A Feira ainda terá mais três edições neste ano. Serão realizadas na praziam terça, na quarta e na quinta-feira na Casa do Produtor. As vendas iniciam às 08h e seguem até as 17h. Paralelo à comercialização do peixe vivo, também acontece a feira do peixe congelado. Os valores do quilo variam de R$ 13,00 a R$ 15,00. Além de carpas, filé de tilápia também está sendo vendido a R$ 25,00 o quilo.

Um dos organizadores das Feiras, o engenheiro agrônomo Alberto Ferreira da Fontoura comenta que a expectativa de vendas até quinta-feira, é de cinco toneladas.